Группа Hodila Izba выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры
Группа Hodila Izba выступит на Днях пушкинской поэзии и русской культуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
7 июня в 16:20 на исторической сцене в «Михайловском» коллектив из четырех вокалисток, выпускниц академии имени Гнесиных, и джазовых, электронных и рок-музыкантов представит синтез традиционных напевов и текстов деревенской культуры с элементами импровизации и эксперимента.
Группа Hodila Izba – молодой музыкальный проект, уже успевший громко заявить о себе, выступив на открытии 41-го Московского международного кинофестиваля. Hodila Izba соединяет русский фольклор с различными музыкальными направлениями, преподносит его в обрамлении современной электронной музыки.
Фестиваль проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Все новости о предстоящем празднике читайте в нашем специальном сюжете.
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