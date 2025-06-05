Сергей Пакреев стал председателем псковского отделения «Опоры России»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с председателем псковского отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Сергеем Пакреевым. Новый руководитель одного из крупнейших предпринимательских сообществ был избран на этой неделе.
Сергей Пакреев отметил, что приоритетной задачей регионального отделения является создание платформы, на которой предприниматели могли бы обмениваться опытом, выстраивать коммуникации, достигать цели в общественной деятельности.
«Обсудили взаимодействие и планы на дальнейшее сотрудничество. Рассчитываю, что с новым руководителем будет реализовано немало значимых для бизнеса проектов», - рассказал Михаил Ведерников.
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