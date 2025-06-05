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Спорт

Пскович вышел в полуфинал Большой Московской регаты в одиночках

Пскович Павел Сорин вышел в полуфинал Большой Московской регаты в одиночках. Соревнования проходят на гребном канале Москва с 5 по 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Павел Сорин занял четвёртое место в предварительном заезде, показав время 7 минут 24 секунды. Псковскому гребцу хватило этого, чтобы выйти в полуфинал в этом классе.

Заезд 1/2 финала с участием гребцов из России, Белоруссии и Узбекистана пройдёт завтра, 7 июня. Начало в 9:40. Чтобы пройти в финал, необходимо войти в тройку лидеров.

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