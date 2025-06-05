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Происшествия

Ещё около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Около двух миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные и представлялись сотрудниками разных служб и ведомств. Под предлогами якобы предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов, перевода денег, а также предоставления дополнительного заработка в интернете злоумышленники ввели собеседников в заблуждение, после чего завладели их сбережениями.

Потерпевшие, среди которых были пенсионеры и студенты, обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.

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