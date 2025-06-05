Псковичи стали чаще выбирать для отдыха азиатское направление

14:45, 05 июня 2025, ПАИ

Трансферы для путешествий начали более активно заказывать жители Пскова с мая прошлого года. Наибольший рост спроса пришёлся на азиатское направление — оно стало популярнее на 84%. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Интересуют псковичей и более близкие варианты отдыха. Так, спрос на трансферы в Санкт-Петербург вырос за год на 42%. Южные курорты России также привлекают внимание псковичей — перевозки в Ялту увеличились на 105%, а в Сочи — на 64%.

Кроме того, по информации «Авито Услуги», псковичи всё чаще предпочитают путешествовать на собственных автомобилях — рост числа поездок на авто составил 32%.