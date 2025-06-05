Можно ли получить отсрочку или рассрочку по исполнительному производству, рассказали псковичам

13:46, 05 июня 2025, ПАИ

Можно ли получить отсрочку или рассрочку по исполнительному производству, рассказали ПАИ в Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.

«Да, можно. Если у вас есть задолженность по исполнительному производству, но сейчас нет возможности её погасить, Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» позволяет запросить отсрочку или рассрочку. Для этого вам необходимо подать заявление в суд или орган, который выдал исполнительный документ», – объяснили специалисты.

Они также отметили, что законодательство не устанавливает точного перечня уважительных причин для отсрочки или рассрочки, поэтому суд рассматривает каждую ситуацию отдельно.

«Уважительными могут быть, например, потеря работы, серьёзное заболевание, тяжёлое финансовое положение. Главное – подтвердить эти обстоятельства документами», – уточнили специалисты.

В случае если суд удовлетворил заявление должника:

– при отсрочке: судебные приставы временно приостановят взыскание задолженности (на установленный судом срок);

– при рассрочке: долг можно будет погашать по частям в новые сроки.

Пока суд не вынес решение, долг нужно выплачивать. Подача заявления не приостанавливает взыскание. Отсрочка/рассрочка начнут действовать только после вступления в законную силу решения суда об отсрочке/рассрочке, пояснили в Главном межрегиональном (специализированном) управлении Федеральной службы судебных приставов.