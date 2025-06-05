Игоря Иванова переизбрали председателем Псковского облсовпрофа

14:11, 05 июня 2025, ПАИ

Действующего председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова избрали руководителем профобъединения на следующие пять лет. Такое решение приняли в ходе XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

По итогам голосования все 82 делегата конференции поддержали кандидатуру Игоря Иванова.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь отметил, что за предыдущие пять лет Псковский облсовпроф и его руководитель Игорь Иванов сделали огромную работу, в частности он особо отметил работу по социальному партнёрству.

«Мы с профсоюзами работали крепко. Вопросов решалось много», – отметил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и подчеркнул, что законодатели всегда любые просьбы и инициативы Псковского облсовпрофа поддерживают двумя руками.

«Очень волнительно, огромное спасибо за оценку и моей работы, и нашей профсоюзной команды. Это поддержка обязывает работать ещё лучше», – отметил Игорь Иванов.