Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковского облсовпрофа

Действующего председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова избрали руководителем профобъединения на следующие пять лет. Такое решение приняли в ходе XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Игорь Иванов. Фото: ПАИ

По итогам голосования все 82 делегата конференции поддержали кандидатуру Игоря Иванова.

Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь отметил, что за предыдущие пять лет Псковский облсовпроф и его руководитель Игорь Иванов сделали огромную работу, в частности он особо отметил работу по социальному партнёрству.

«Мы с профсоюзами работали крепко. Вопросов решалось много», – отметил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и подчеркнул, что законодатели всегда любые просьбы и инициативы Псковского облсовпрофа поддерживают двумя руками.

«Очень волнительно, огромное спасибо за оценку и моей работы, и нашей профсоюзной команды. Это поддержка обязывает работать ещё лучше», – отметил Игорь Иванов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

7 и 8 июня в Пскове организуют дополнительные автобусы на кладбище
05 июня 2025

Игоря Иванова переизбрали председателем Псковского облсовпрофа
05 июня 2025

В Псков приехала делегация из Китая
05 июня 2025

Псковичей приглашают на службу в полицию
05 июня 2025

Псковский цирк наградили в Москве
05 июня 2025

Мама победительницы акции «Губернаторский дневник»: Детям был организован правительственный приём
05 июня 2025

Викторину по кибербезопасности провёл Альфа-Банк для победителей акции «Губернаторский дневник»
05 июня 2025

Самый востребованный вид помощи бывшим осуждённым назвал полковник ФСИН

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...