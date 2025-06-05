Игоря Иванова переизбрали председателем Псковского облсовпрофа
Действующего председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова избрали руководителем профобъединения на следующие пять лет. Такое решение приняли в ходе XXVIII отчётно-выборной конференции облсовпрофа сегодня, 5 июня, передаёт корреспондент ПАИ.
По итогам голосования все 82 делегата конференции поддержали кандидатуру Игоря Иванова.
Заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Давид Кришталь отметил, что за предыдущие пять лет Псковский облсовпроф и его руководитель Игорь Иванов сделали огромную работу, в частности он особо отметил работу по социальному партнёрству.
«Мы с профсоюзами работали крепко. Вопросов решалось много», – отметил вице-спикер Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян и подчеркнул, что законодатели всегда любые просьбы и инициативы Псковского облсовпрофа поддерживают двумя руками.
«Очень волнительно, огромное спасибо за оценку и моей работы, и нашей профсоюзной команды. Это поддержка обязывает работать ещё лучше», – отметил Игорь Иванов.
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