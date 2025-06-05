15 жителей Псковской области подали заявки на участие в конкурсе для тренеров проекта «СпортТрек»

14:49, 05 июня 2025, ПАИ

Подведены итоги заявочной кампании конкурса для тренеров проекта «СпортТрек», организованного президентской платформой «Россия – страна возможностей». В нём примут участие 15 жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Проект «СпортТрек» в этом сезоне уделил внимание работе с тренерским сообществом через конкурс для тренеров, разделённый на два трека: для профессиональных тренеров и для тренеров-любителей.

После регистрации участники прошли опрос, по итогам которого им был назначен один из треков. Далее они пройдут дистанционную оценку навыков и компетенций, включающую несколько этапов: заполнение опросника, написание эссе и запись видеовизитки.

Первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов отметил, что конкурс для тренеров был запущен по запросу выпускников платформы. Он пояснил, что для официальной работы тренером даже среди сверстников необходимо иметь диплом, и это требование распространяется на выпускников спортивных школ. Поэтому был разработан образовательный курс, который вызвал высокий интерес у тренеров, желающих получить дополнительное профессиональное образование и развиваться в сфере физической культуры, чтобы воспитывать новых чемпионов.

Участники, набравшие наибольшее количество баллов от экспертного жюри, смогут пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования. По итогам обучения их пригласят на финальное мероприятие проекта в ноябре, где состоятся встречи с известными представителями спортивной индустрии, баскетбольный шоу-драфт и стратегическая сессия, посвящённая инструментам вовлечения в массовый спорт и развитию тренерского сообщества.

В состав экспертного жюри войдут заслуженный тренер России и главный тренер национальной сборной по баскетболу 3×3 Владимир Агабабьян, бывший главный тренер студенческой сборной России по баскетболу Андрей Павленко, чемпион Татарстана по футболу и тренер по физической подготовке клуба Lit Energy Янис Линда, а также нутрициолог и фитнес-тренер Андрей Стебеньков. Эксперты будут оценивать участников по критериям полноты ответа, чёткости формулирования целей и их реалистичности, заинтересованности в обратной связи от подопечных, а также стремления к развитию методик и профессиональных навыков.