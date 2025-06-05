Псковичам рассказали, где искать информацию о культурной жизни региона

15:12, 05 июня 2025, ПАИ

Культурная жизнь Псковского региона стала доступнее с помощью цифровых платформ, сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В соцсети «ВКонтакте» (vk.com/pskovculture) и в Telegram (t.me/pskovculture) есть официальные страницы комитета по культуре Псковской области. Здесь публикуются анонсы концертов, выставок, фестивалей и конкурсов, информация о региональных и федеральных проектах в сфере культуры, итоги мероприятий, фоторепортажи и обзоры, а также интервью с деятелями культуры.

Кроме того, на официальных страницах можно следить за развитием и совершенствованием материально-технической базы учреждений культуры, в том числе по нацпроекту «Семья».

«Все это расширяет доступ молодежи к творчеству и вовлекает в культурную жизнь региона», – отмечается в сообщении.

Учреждения, находящиеся в ведении комитета по культуре Псковской области, также активно работают в цифровом пространстве:

Театрально-концертная дирекция Псковской области представлена в «ВКонтакте» (vk.com/tkdpskov), Telegram (t.me/tkdpskov). На ресурсах публикуются афиши спектаклей, концертов и гастролей, также сотрудники рассказывают о закулисье. Кроме того, предоставляется возможность заранее бронировать билеты.

Псковская областная универсальная научная библиотека им. В. Я. Курбатова делится информацией в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/biblioplace). Там можно найти новости из мира книг, анонсы выставок, презентаций, лекций и клубов, а также сведения о работе читальных залов и доступные электронные ресурсы для чтения.

Областной центр народного творчества публикует в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/ocntpskov) и Telegram (t.me/ocntpskov) сведения о фольклорных фестивалях, мастер-классах по ремеслам, конкурсах самодеятельности и образовательных программах для творческих групп.

Колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова размещает в «ВКонтакте» (vk.com/kolledziskusstvpskov) информацию о жизни студентов, творческих конкурсах, концертных проектах, а также приглашения на открытые занятия.

В группе Военно-исторического музея-заповедника Псковской области в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/ostrov_history) можно найти данные о посещении (часы работы, стоимость билетов), а также анонсы событий (выставки, лекции) и эксклюзивные архивные материалы для энтузиастов военной истории.

«Следите за госпабликами – станьте частью культурного пространства Псковской области», – заключили в пресс-службе правительства.