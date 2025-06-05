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Общество

Псковские дачники литрами собирают слизней на своих участках

Псковские дачники столкнулись с настоящим нашествием слизней – вредителей собирают буквально литрами. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».

Причиной вспышки стала аномально мягкая и малоснежная зима, а также затяжные дожди, создавшие идеальные условия для размножения моллюсков.

Жители садоводческих товариществ рассказывают: такого наплыва слизней не было за всю историю их дач. За пару недель незваные гости уничтожили рассаду, проникли в теплицы и даже добрались до цветочных кашпо на крыльце домов.

Эксперты объясняют: мягкая зима позволила слизням успешно перезимовать, а влажная весна создала идеальные условия для их жизнедеятельности. Особенно комфортно им при температуре 12-18°C и высокой влажности. Слизни повреждают до 150 видов растений — от капусты и салата до клубней картофеля и проростков моркови. За сутки один вредитель может съесть в 30-40 раз больше собственного веса.

Вредители не только уничтожают посадки, но и разносят грибковые болезни растений и гельминтозы, опасные для домашних животных. Эксперты советуют не затягивать с борьбой и регулярно проводить профилактические мероприятия.

Массовое нашествие слизней — проблема влажных регионов, таких как Псковская область, и требует от дачников особого внимания и терпения. Но, как показал опыт местных садоводов, даже с ползучим апокалипсисом можно справиться, если действовать настойчиво и комплексно.

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