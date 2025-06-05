Чемпионат Пскова по ловле рыбы поплавочной удочкой перенесли на неделю
Чемпионат Пскова по ловле рыбы поплавочной удочкой, который пройдёт на реке Великой, перенесли с 7 на 14 июня. Об этом ПАИ сообщили в организации «Рыболовнаясемья.рф».
К участию в состязаниях допустят мужчин и женщин старше 16 лет. Соревнования лично-командные, в состав одного коллектива должны входить три человека. Турнир пройдёт в два тура продолжительностью по 2 часа 30 минут каждый.
В зачёт идут любая рыба, пойманная до финишного сигнала, кроме занесённой в Красную книгу. Первый тур состязаний начнётся в 8:00, а церемония награждения состоится в 18:00.
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