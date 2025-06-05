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Общество

Владимир Путин предложил запустить программу «Детская книжная карта»

Президент Владимир Путин предложил с 2026 года запустить программу «детская книжная карта», чтобы повысить доступность детских книг. Инициативу глава государства озвучил на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Номинал «Детской книжной карты» будет составлять 3 тысячи рублей, их получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трёх до шести лет.

Путин также поздравил всех с Днем русского языка. «Поздравляю с наступающим праздником вас и всех наших филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка, литературы, - также обратился президент. - Всех, кто любит, ценит и бережёт родное слово. Гордится тем, что мыслит, говорит на одном из самых образных, богатых и выразительных языков мира. Который объединяет многонациональный народ России, отражает наши духовно-нравственные традиции, культуру и самобытность».

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