Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди начинающих пройдут в Псковской области

16:44, 05 июня 2025, ПАИ

Соревнования по легкоатлетическому кроссу среди начинающих спортсменов «Виват, Россия!» пройдут в деревне Переслегино Великолукского района 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

Старты пройдут в восьми категориях на дистанциях 500, 1 000, 1 500 и 2 000 метров. В 11:00 на лыжной трассе «Подкова» пройдёт открытие стартов.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и призами.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 10 июня.

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