Самое востребованное направление в детской школе искусств Пскова назвал директор

16:55, 05 июня 2025, ПАИ

Какое направление в детской школе искусств Пскова самое востребованное, рассказал директор учреждения Константин Васильев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 5 июня.

«Это меняется время от времени, интерес смещается. Сегодня всё-таки здесь должен подчеркнуть художественное направление. Цифры говорят сами за себя – три человека в конкурсе на бюджетное место ежегодно. Тяготеют дети к художественному образованию. Возможно, такое направление, как дизайн, на это повлияло. Возможно, фактор того, что два учреждения дополнительного образования обучают детей в этом направлении – мы и замечательная детская художественная школа. Всё-таки музыкальных учреждений больше, а именно художественная направленность более сконцентрирована именно в наших двух учреждениях», – подчеркнул Константин Васильев.

Он отметил, что уникальность школы искусств заключается в том, что дети имеют возможность совмещать и пробовать себя сразу в нескольких направлениях.

«Такое у нас случается достаточно часто. <…> Мы стремимся, чтобы взаимопроникновение направлений и отделений было как можно качественнее и продуктивнее», – заметил директор учреждения.

Гость студии выразил надежду на то, что в скором времени появится творческая лаборатория в центре города, где акцент будет на синтезе искусств, на объединении отделений.

Отметим, что в школе искусств десять направлений: фортепиано, хоровое/эстрадное пение, струнные, народные и духовые инструменты, студия народной песни, хореографическое, театральное и художественное.