В России разрабатывают национальный мессенджер

17:03, 05 июня 2025, ПАИ

Минцифры ведет техническую подготовку сервисов, которые войдут в новый национальный мессенджер, сообщил глава министерства Максут Шадаев во время встречи президента РФ Владимира Путина с кабмином. Об этом пишет РИА Новости.

«Ну и конечно мы много обсуждаем, что мессенджер является очень удобным каналом получения госуслуг. Мы в него можем встроить так называемого помощника, или, как сейчас говорят, цифрового ассистента, который подскажет пользователю, каким требованиям он должен соответствовать, чтобы получить ту или иную услугу, подаст за него необходимые документы или предоставит прямо в мессенджер документ, подтверждающий факт оказания услуги. В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов», - сказал Шадаев.



Он добавил, что сейчас подготовлен законопроект, позволяющий создать необходимую правовую базу для их поэтапного запуска в нацмессенджере. «С этой точки зрения у нас готовность есть», - отметил министр.



Новая многофункциональная цифровая платформа обмена данными объединит функции мессенджера и сервисы, направленные на предоставление государственных и муниципальных услуг. Соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта внесены в Госдуму. Позже глава комитета ГД по информполитике Сергей Боярский сказал, что работа по созданию платформы может быть завершена до конца года, а закон о платформе может быть принят в июне. Правительство РФ ранее поддержало законопроект о ее создании.



Так, онлайн-документ из сервиса можно будет предъявить для подтверждения возраста, подтверждения льгот, для подтверждения обучения в колледжах и школах, при заселении в гостиницах и в ряде других случаев. Можно будет удостоверять личность при помощи цифрового ID.

Также пользователь платформы сможет подписывать документы с использованием усиленной электронной подписи, взаимодействовать со школьниками и студентами по вопросам обучения в школах, колледжей и дополнительного образования, в том числе с использованием «Госуслуг» и федеральных образовательных систем и другое.