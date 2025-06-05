Турнир по настольному теннису в честь Дня города пройдёт в Пскове
Открытый турнир по настольному теннису, посвящённый Дню Пскова, пройдёт в зале Псковского кооперативного техникума 26 и 27 июля. Об этом сообщается в группе «Настольный теннис Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».
В состязаниях смогут принять участие не более 100 спортсменов. Соревнования проведут в одиночном разряде среди мужчин и женщин, а также в парном разряде в любых комбинациях.
Помимо победителей и призёров награды получат лучшие юниор и юниорка турнира до 18 лет, а также ветеран старше 65 лет.
Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 26 июля.
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