С какого возраста берут в детскую школу искусств Пскова, рассказал Константин Васильев

17:58, 05 июня 2025, ПАИ

С какого возраста берут в детскую школу искусств Пскова и какие таланты надо иметь, чтобы попасть на различные направления, рассказал директор учреждения Константин Васильев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 5 июня.

«Мы ждём всех детей к нам, потому что мы помогаем определится тем, кто ещё не знает куда он хочет. Мы в хорошем смысле слова сканируем, общаемся с родителями и ребёнком на вступительных экзаменах», – заметил директор учреждения.

Он рассказал, что на бюджетное отделение берут детей с семи лет. Есть также подготовительное отделение «Начальное эстетическое воспитание», на которое берут детей с четырёх лет.

«Это достаточно уникальное направление, которые стало брендом нашей школы. На нём обучаются сразу по четырём видам: живопись, ритмика, музыка и театр. Четыре занятия в неделю они посещают, и мы стремимся, чтобы в дальнейшем они и были наши абитуриенты на бюджетных отделениях», – подчеркнул гость студии.

Кроме того, хореографическое отделение недавно запустило экспериментальную программу – занятие с детьми от двух с половиной лет.