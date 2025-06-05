Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

С какого возраста берут в детскую школу искусств Пскова, рассказал Константин Васильев

С какого возраста берут в детскую школу искусств Пскова и какие таланты надо иметь, чтобы попасть на различные направления, рассказал директор учреждения Константин Васильев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 5 июня.

Константин Васильев. Фото: ПАИ

«Мы ждём всех детей к нам, потому что мы помогаем определится тем, кто ещё не знает куда он хочет. Мы в хорошем смысле слова сканируем, общаемся с родителями и ребёнком на вступительных экзаменах», – заметил директор учреждения.

Он рассказал, что на бюджетное отделение берут детей с семи лет. Есть также подготовительное отделение «Начальное эстетическое воспитание», на которое берут детей с четырёх лет.

«Это достаточно уникальное направление, которые стало брендом нашей школы. На нём обучаются сразу по четырём видам: живопись, ритмика, музыка и театр. Четыре занятия в неделю они посещают, и мы стремимся, чтобы в дальнейшем они и были наши абитуриенты на бюджетных отделениях», – подчеркнул гость студии.

Кроме того, хореографическое отделение недавно запустило экспериментальную программу – занятие с детьми от двух с половиной лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

С какого возраста берут в детскую школу искусств Пскова, рассказал Константин Васильев
05 июня 2025

Самое востребованное направление в детской школе искусств Пскова назвал директор
05 июня 2025

Конференция ПАСЗР поддержала законодательную инициативу Псковского областного Собрания
05 июня 2025

Псковский цирк наградили в Москве
05 июня 2025

Русская матрёшка: мастер-классы провели для блогеров в Псковской области
05 июня 2025

Директор детской школы искусств Пскова станет гостем программы «Минкульт»
04 июня 2025

Новый арт-объект открыли участники проекта «Истоки. Школа» в Печорах
04 июня 2025

Лучшие актёры и театральные коллективы «Школьной классики» представят спектакли в Дни пушкинской поэзии

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...