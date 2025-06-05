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Спорт

Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области

Подведены итоги областного семейного фестиваля ГТО, который прошёл в Писковичах сегодня, 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области
  • Подведены итоги фестиваля ГТО среди семейных команд Псковской области
    Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

В составе каждой команды выступали ребёнок 8–11 лет, мама или папа, а также бабушка или дедушка. В программу фестиваля входили: наклон, поднимание туловища, подтягивания для мальчиков и пап, сгибание рук в упоре лежа для девочек, мам и бабушек, бег на 60 метров для пап и мам, а также бег на 30 метров и прыжок в длину для мальчиков и девочек.

Победителями в личном первенстве и многоборье стали великолучане Владимир, Анна и Иван Игнатенковы, Маргарита Фёдорова, а также Юлиана Логинова из Псковского района.

В командном первенстве выиграла семья Игнатенковых – Фёдорова из Великих Лук, на втором месте – семья Яцко из Пскова, а замкнула тройку лидеров семья Логиновых – Коршунова из Псковского района. Команда Игнатенковых и Фёдоровой представит Псковскую область на всероссийском этапе фестиваля среди семейных команд.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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