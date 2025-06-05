Где в Псковской области можно купаться без опасения, рассказали специалисты

17:37, 05 июня 2025, ПАИ

Специалисты управления Роспотребнадзора по Псковской области оценили качество воды в водоёмах региона по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям.

Качество воды, отобранной в реке Великой в районе городского пляжа в Пскове, соответствует требованиям СанПиН. Также соответствуют санитарным правилам и условиям безопасности для здоровья пляжи детских оздоровительных лагерей: «Ленок» (озеро Березовское, Невельский район), «Звездный» (озеро Большой Иван, Невельский район), «Юный железнодорожник» (озеро Малый Иван, Невельский район), «Алые Паруса» (озеро Гороховое, Островский район).

Качество воды в реке Ловать в районе городского пляжа Великих Лук не отвечает требованиям СанПиН по микробиологическим показателям, поэтому купаться здесь не стоит. Результаты лабораторных исследований направлены местным властям для введения ограничений.

