Межрегиональный кубок лиги дебатов СЗФО в 2026 году пройдёт в Пскове

17:38, 05 июня 2025, ПАИ

Межрегиональный кубок лиги дебатов состоится в Пскове в 2026 году. Решение о проведении финальных интеллектуальных состязаний между школьниками СЗФО в Псковской области приняли сегодня, 5 июня, на Совете Молодёжных парламентов Северо-Запада. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Заседание проходит в рамках 67-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России в Архангельске. Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов представляет его председатель Александра Бойко.

Проект псковского Молодёжного парламента лига дебатов «Истина» зарекомендовал себя как один из самых востребованных не только в области (в этом году свои команды на дебаты представили все муниципалитеты), но и масштабировался на Северо-Запад. Региональный опыт, которым псковичи ранее поделились с коллегами из молодёжных парламентов, уже успешно применили в ряде субъектов Северо-Запада.

«Лига дебатов «Истина» родилась у нас, в Псковской области, и за пять лет своего существования выросла в масштабный молодёжный проект, в который в этом году было вовлечено более 1 600 старшеклассников из всех муниципальных и городских округов. Мы видим живой интерес и в других субъектах, потому что на этой площадке молодые люди получают навык общественной дискуссии и прокачивают свои лидерские качества. Уверен, что нашей лиге дебатов «Истина» пришло время стать межрегиональным проектом, и мы готовы в следующем году принять у себя финал Северо-Запада», – поддержал решение молодёжных парламентов председатель Собрания депутатов Александр Котов.

Напомним, члены Молодёжного парламента придумали в 2018 году в рамках «Школы общественно-политического лидера» проект клуб дебатов «Истина». Спустя год проект выиграл областной грант и при поддержке Собрания депутатов перерос в региональную лигу дебатов «Истина», количество участников которой за годы существования увеличилось в четыре раза – с 40 до 165 команд.