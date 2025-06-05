Как поступить, если ребёнок захотел бросить школу искусств, рассказал директор псковского учреждения

18:31, 05 июня 2025, ПАИ

Как поступить, если ребёнок захотел бросить школу искусств, рассказал директор детской школы искусств Пскова Константин Васильев в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 5 июня.

«Педагогический подход очень индивидуален к каждому, так и здесь: все дети абсолютно разные, и родитель должен чувствовать и понимать это. Давить на ребёнка – опасная вещь: можно отбить желание, и таких примеров мы знаем очень много. <…> Надо учитывать особенности ребёнка: кому-то, наоборот, дать возможность выдохнуть, а кого-то нужно удержать, наверное, всё-таки любовью», – подчеркнул Константин Васильев.

Он уточнил, что ребёнка нужно мотивировать.

«Ребёнок зажигается абсолютно от разных вещей. Это может быть какой-то интересный концерт. Не так давно мы привозили сюда в город прекрасного, уникального музыканта международного уровня Антона Баранова, гитариста. Он дал великолепный концерт в музыкальной школе, и один наш гитарист в итоге очень загорелся всем этим делом и с тех пор усиленно занимается. И такое бывает», – заметил гость студии.