Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Дорожные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут с опережением графика

Дорожные работы на улице Леона Поземского идут с опережением графика, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.

Фото здесь и далее из телеграм-канала Бориса Елкина

Участок до Чудской практически завершён. В завершающей стадии укладка верхнего слоя дорожного полотна, обустройство обочин и установка малых архитектурных форм.

На участке от Чудской до улицы Ижорского Батальона осуществляется устройство новых тротуаров, организация парковочных карманов и строительство остановок общественного транспорта. Также ведётся работа по устройству тротуара вдоль участка до улицы Алмазной.

«Но это лишь первый этап большого проекта! Уже в следующем году планируется внедрение кругового движения на перекрёстке с улицами Алмазной и Шоссейной, что значительно повысит удобство и безопасность всего района», – сказал Борис Елкин.

Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для комфортной жизни».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 июня 2025

Поисковики из Себежского района станут консультантами на съёмках историко-документального фильма
05 июня 2025

Зелёную зону у здания правительства Псковской области обновят
05 июня 2025

Переселенец из Латвии – о Пскове: Я здесь уже навсегда
05 июня 2025

Присягу приняли 30 молодых полицейских из Псковской области
05 июня 2025

Пятёрки, творчество и встреча с губернатором: история одной победы
05 июня 2025

Новую жизнь в Псковской области выбрала Ольга Сикина из Бельгии
05 июня 2025

Давид Кришталь особо выделил работу социального партнёрства в Псковской области
05 июня 2025

Дорожные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут с опережением графика

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...