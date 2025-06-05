Дорожные работы на улице Леона Поземского в Пскове идут с опережением графика
Дорожные работы на улице Леона Поземского идут с опережением графика, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём телеграм-канале.
Участок до Чудской практически завершён. В завершающей стадии укладка верхнего слоя дорожного полотна, обустройство обочин и установка малых архитектурных форм.
На участке от Чудской до улицы Ижорского Батальона осуществляется устройство новых тротуаров, организация парковочных карманов и строительство остановок общественного транспорта. Также ведётся работа по устройству тротуара вдоль участка до улицы Алмазной.
«Но это лишь первый этап большого проекта! Уже в следующем году планируется внедрение кругового движения на перекрёстке с улицами Алмазной и Шоссейной, что значительно повысит удобство и безопасность всего района», – сказал Борис Елкин.
Работы выполняются в рамках национального проекта «Инфраструктура для комфортной жизни».
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