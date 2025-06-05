Александр Котов: Мы заинтересованы в том, чтобы с туристами работали квалифицированные специалисты

19:28, 05 июня 2025, ПАИ

Законодательная инициатива Псковского областного Собрания депутатов о внесении изменений в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» нашла поддержку делегатов 67-й конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России. Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов назвал инициативу важной для всех субъектов Северо-Запада и для России.

Отметим, заседание проходит 4–6 июня на базе Архангельского областного Собрания депутатов. Псковский регион представляют спикер Псковского областного Собрания Александр Котов и председатель комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию Андрей Козлов.

Представляя законопроект, Александр Котов напомнил, что для легализации деятельности гидов и экскурсоводов с 1 марта 2025 года действует обязательная государственная аттестация как механизм проверки профессиональной подготовки этих специалистов. При этом законом не предусмотрено требование об обязательном трудоустройстве экскурсоводов.

«Мы предлагаем упорядочить деятельность экскурсоводов и гидов и добавить к существующим требованиям об аттестации и соблюдении правил проведения экскурсии наличие трудового договора либо документа о том, что он является индивидуальным предпринимателем или самозанятым. На наш взгляд, это первый шаг вывода из тени тех, кто сегодня работает в этой сфере. Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы с туристами работали квалифицированные специалисты, хорошо владеющие ситуацией, знающие исторические факты. С другой стороны, чтобы наши туристы, которых к нам приезжает всё больше и больше, получали достоверную информацию о посещаемых объектах. Сегодня мы получили поддержку, потому что эта инициатива важна для многих, если не для всех, субъектов Северо-Запада и Российской Федерации», – прокомментировал законопроект Александр Котов.