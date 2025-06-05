Немытые ягоды могут быть источником заражения опасными заболеваниями, предупредила врач

19:48, 05 июня 2025, ПАИ

Немытые ягоды могут быть источником заражения сальмонеллёзом и другими заболеваниями, рассказала врач-инфекционист Наталья Очинская в интервью «Газете.Ru».

Есть ягоды без предварительной обработки не стоит, потому что существует риск подхватить опасные заболевания, такие как сальмонеллёз, кишечная инфекция и гельминтоз, предупредила Наталья Очинская.

Есть вероятность заразиться кишечной инфекцией. В этом случае появятся такие симптомы, как жидкий стул со слизью, тошнота, рвота, небольшая температура, головная боль и боль в животе, рассказала врач.

В случае заражения сальмонеллёзом признаки заболевания проявляются резко в течение 12 часов после употребления заражённых ягод. У человека повышается температура, появляется тошнота, рвота, жидкий пенистый стул, часто зеленоватого цвета.

Ещё одно опасное заболевание – гельминтоз, острая инфекция, вызыванная паразитами (гельминтами), среди которых чаще всего встречаются аскариды, рассказала Наталья Очинская. Аскаридоз проявляется острым началом с температурой до 38 градусов, болями в животе, тошнотой и возможными высыпаниями по типу аллергических реакций с зудом. Затем могут возникнуть диспепсические нарушения с периодической тошнотой, газообразованием и другими симптомами, поделилась врач.

В заключение Наталья Очинская посоветовала обязательно мыть ягоды перед употреблением. Лучше замочить их на 20 минут, а затем промыть под проточной водой в течение пяти минут.