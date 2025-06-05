Присягу приняли 30 молодых полицейских из Псковской области

20:04, 05 июня 2025, ПАИ

Сегодня группа слушателей Центра профессиональной подготовки УМВД России по Псковской области приняла присягу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Церемония приурочена к 307-й годовщине образования российской полиции. Об истории и традициях этого праздника собравшимся на плацу юношам и девушкам в полицейской форме рассказал заместитель начальника УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Ащеулов. Он пожелал им с честью и достоинством нести высокое звание полицейского, добросовестно выполнять стоящие перед ними ответственные задачи. Начальник ЦПП УМВД полковник полиции Михаил Харитонов отметил, что принятие присяги стало заключительным и очень важным этапом интенсивной программы профессиональной подготовки около тридцати слушателей сержантского состава.

От лица представителей старшего поколения выступил председатель Псковской областной организации ветеранов органов внутренних дел полковник милиции в отставке Николай Северинюк. Он подчеркнул, что главной задачей полицейских была и остаётся защита прав и законных интересов наших сограждан.

Ряду выпускников за успешное окончание учебного курса вручили почётные грамоты и благодарности. Их поздравили сослуживцы, преподаватели, родные и близкие. Теперь эти молодые полицейские приступят к работе в различных подразделениях органов внутренних дел региона.