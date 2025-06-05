Прокуратура обнаружила серию нарушений в великолукском СИЗО

07:45, 06 июня 2025, ПАИ

Прокуратура обнаружила серию нарушений в великолукском СИЗО-2, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве. Проверка проводилась вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и сотрудниками МЧС.

Во время проверки, в частности, замерялись показатели микроклимата (температура и относительная влажность) в камерах. Оказалась, что в нескольких случаях показатели не соответствовали требованиям санитарных норм.

Также выявлено больше пяти нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки в адрес начальника СИЗО-2 внесено представление об устранении нарушений прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей.