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Происшествия

Прокуратура обнаружила серию нарушений в великолукском СИЗО

Прокуратура обнаружила серию нарушений в великолукском СИЗО-2, сообщили ПАИ в надзорном ведомстве. Проверка проводилась вместе со специалистами Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области и сотрудниками МЧС.

Во время проверки, в частности, замерялись показатели микроклимата (температура и относительная влажность) в камерах. Оказалась, что в нескольких случаях показатели не соответствовали требованиям санитарных норм.

Также выявлено больше пяти нарушений требований пожарной безопасности.

По результатам проведенной проверки в адрес начальника СИЗО-2 внесено представление об устранении нарушений прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся под стражей.

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