Ещё 174 украинских беспилотника сбили над регионами России

09:22, 06 июня 2025, ПАИ

Средства противовоздушной обороны с 20:00 5 июня до 04:20 6 июня по московскому времени перехватили и уничтожили 174 украинских беспилотника в небе над регионами России, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, средства ПВО уничтожили три украинских управляемых ракеты «Нептун-МД», уточнили в ведомстве.

Напомним, что в ночь на 4 января в небе над Псковской областью сбили БПЛА самолётного типа. Разрушений и пострадавших не было.