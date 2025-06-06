Международный шахматный фестиваль пройдёт в Пскове

10:19, 06 июня 2025, ПАИ

XXI Международный шахматный фестиваль «Псков-2025» пройдёт в Доме молодёжи с 27 июня по 4 июля, сообщили ПАИ в Федерации шахмат Псковской области.

В рамках фестиваля пройдут рейтинговый турнир по классическим шахматам, которому дополнительно будет присвоен статус Кубка СЗФО, детские турниры шахматистов не старше 2011 и 2015 годов рождения, а также турниры по быстрым шахматам и блицу.

Мероприятие организуют Федерация шахмат Псковской области, региональный спорткомитет и областной комитет по образованию, «Лидер», а также ассоциация федераций шахмат Северо-Западного федерального округа.

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