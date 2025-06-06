Главврач псковского противотуберкулёзного диспансера принял участие во всероссийской конференции
Главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин принял участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Российская фтизиатрия в решении глобальной проблемы туберкулеза», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.
Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, черты российской фтизиатрии уникальны, которых нет в других странах мира: бесплатная и доступная медицинская помощь, достаточное государственное финансирование мероприятий по выявлению, диагностике и лечению туберкулёза, комплексное межведомственное и межсекторальное взаимодействие по вопросам организации противотуберкулезных мероприятий.
Обращаясь к участникам конференции, министр подчеркнул высокие достижения России в области профилактики, диагностики и лечения туберкулёза: научные разработки новых методов, препаратов, вакцин, медицинских изделий, внедрение информационных технологий в практику врача.
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