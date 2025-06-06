Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Главврач псковского противотуберкулёзного диспансера принял участие во всероссийской конференции

Главный врач Противотуберкулезного диспансера Псковской области Сергей Богатин принял участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Российская фтизиатрия в решении глобальной проблемы туберкулеза», сообщили ПАИ в региональном комитете по здравоохранению.

Фото предоставили в комитете по здравоохранению Псковской области

Как отметил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, черты российской фтизиатрии уникальны, которых нет в других странах мира: бесплатная и доступная медицинская помощь, достаточное государственное финансирование мероприятий по выявлению, диагностике и лечению туберкулёза, комплексное межведомственное и межсекторальное взаимодействие по вопросам организации противотуберкулезных мероприятий.

Обращаясь к участникам конференции, министр подчеркнул высокие достижения России в области профилактики, диагностики и лечения туберкулёза: научные разработки новых методов, препаратов, вакцин, медицинских изделий, внедрение информационных технологий в практику врача.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

Депутат Госдумы: Псковская область – одна из лидеров по реализации программы переселения соотечественников
06 июня 2025

В Пскове ветеран СВО получил от фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением
06 июня 2025

Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
06 июня 2025

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня
06 июня 2025

Мария Бутина рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда
06 июня 2025

О переходном возрасте поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...