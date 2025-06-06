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Спорт

Псковский «Дракон» примет участие в Петровском гребном марафоне

Псковичи на десятиместной лодке «Дракон» станут участниками Петровского гребного марафона, который пройдёт в Санкт-Петербурге завтра, 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»

В марафоне поучаствуют более 1700 судов и порядка 3500 участников со всей России.

Псковичи пройдут дистанцию 68 километров по Неве. Для псковского «Дракона» это уже пятый старт.

Финиш всех дистанций – на Зелёном пляже Петропавловской крепости, где состоится церемония награждения. Участникам вручат специальные медали, разработанные художниками медальерной мастерской академии художеств имени И. Репина.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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