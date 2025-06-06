Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда

11:38, 06 июня 2025, ПАИ

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Грозы начнутся в промежуток с 13:00 до 16:00.

В условиях недостаточной видимости необходимо быть осторожными за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим. В грозу не стоит стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, следует избегать водоёмов.

Пешеходам необходимо быть максимально внимательными на переходах.