Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Грозы начнутся в промежуток с 13:00 до 16:00.

В условиях недостаточной видимости необходимо быть осторожными за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим. В грозу не стоит стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, следует избегать водоёмов.

Пешеходам необходимо быть максимально внимательными на переходах.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

Депутат Госдумы: Псковская область – одна из лидеров по реализации программы переселения соотечественников
06 июня 2025

В Пскове ветеран СВО получил от фонда «Защитники Отечества» автомобиль с ручным управлением
06 июня 2025

Бронзовый меч князя Довмонта: в Пскове продолжают работу над памятником
06 июня 2025

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня
06 июня 2025

Мария Бутина рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Актёр Гоша Куценко поприветствовал участников форума «Псковская область: место, где хочется жить»
06 июня 2025

Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда
06 июня 2025

О переходном возрасте поговорят в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...