Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда
Грозы и ливни ожидаются в Псковской области после обеда, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Грозы начнутся в промежуток с 13:00 до 16:00.
В условиях недостаточной видимости необходимо быть осторожными за рулём, отказаться от маневров и соблюдать скоростной режим. В грозу не стоит стоять под металлическими навесами и высокими деревьями, следует избегать водоёмов.
Пешеходам необходимо быть максимально внимательными на переходах.
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