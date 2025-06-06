Мария Бутина рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить»

11:43, 06 июня 2025, ПАИ

Депутат Госдумы РФ, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе с корреспондентом ПАИ рассказала, чего ждёт от форума «Псковская область: место, где хочется жить».

«Как законодатель, жду предложений, практик. Важно, чтобы сегодня люди в рамках рабочих площадок выдвинули предложения, ряд из которых, уверена, будут приняты на федеральном уровне», – заметила она.

Депутат Госдумы подчеркнула, что в этом отношении Псковская область – один из лидеров по реализации программы переселения соотечественников. «Именно от вашей земли нужны такие предложения, поэтому я отложила все дела и прилетела сегодня сюда», – сказала Мария Бутина.

Она назвала Псковскую землю благодатной во всех отношениях: «Многие, кто переезжает сюда, заинтересованы в развитии личного подсобного хозяйства, здесь прекрасный климат, и это тоже важно». Кроме того, она отметила огромное историческое наследие региона, а псковичей назвала «гостеприимными, приветливыми и отзывчивыми».

Напомним, в Пскове проходит форум «Псковская область: место, где хочется жить», который объединил около 150 участников из числа соотечественников, которые в разные годы переехали в регион или только собираются это сделать. Цель форума – популяризация Псковской области как комфортного места для жизни и работы, развитие программы переселения, укрепление межрегионального сотрудничества и поддержка интеграции новых соотечественников.

Отметим, что на территории Псковской области с 2010 года реализуется государственная программа переселения соотечественников, проживающих за рубежом. За это время в регион переехали более 12 тысяч человек из 24 стран. Кроме того, в регионе работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку.