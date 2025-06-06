Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня
7 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, днем преимущественно без осадков. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.
Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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