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Общество

Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня

7 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, днем преимущественно без осадков. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: ПАИ

Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.

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