Дожди и до +23 градусов ожидается в Псковской области 7 июня

11:56, 06 июня 2025, ПАИ

7 июня в Псковской области ожидается переменная облачность. Ночью в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы, днем преимущественно без осадков. Об этом ПАИ сообщили в региональном ГУ МЧС.

Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха по области: ночью +11...+16 градусов, днём +18...+23 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.