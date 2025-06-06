Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Грузовик сбил женщину в Великих Луках

Грузовой автомобиль Peugeot Boxer при движении задним ходом сбил женщину у дома № 18а на улице Малышева в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Грузовик сбил женщину в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грузовик сбил женщину в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Грузовик сбил женщину в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

Пострадавшую женщину госпитализировала бригада скорой помощи.

Помимо медиков, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются. Состояние пострадавшей уточняется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 июня 2025

Грузовик сбил женщину в Великих Луках
06 июня 2025

Участники нападения на псковских десантников получили сроки от 13 до 24 лет
05 июня 2025

Автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе в Опочке
05 июня 2025

Ещё около двух миллионов рублей выманили мошенники у псковичей
05 июня 2025

Четыре пожара ликвидировали в Псковской области за сутки
04 июня 2025

Автомобиль перевернулся в деревне Большая Гоголёвка в Псковском районе
04 июня 2025

Полкузова снесло Volkswagen в ДТП с трактором в Новосокольническом районе
04 июня 2025

Ещё более двух миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...