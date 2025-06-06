Грузовик сбил женщину в Великих Луках
Грузовой автомобиль Peugeot Boxer при движении задним ходом сбил женщину у дома № 18а на улице Малышева в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Пострадавшую женщину госпитализировала бригада скорой помощи.
Помимо медиков, на месте работали сотрудники Госавтоинспекции и пожарные. Обстоятельства ДТП выясняются. Состояние пострадавшей уточняется.
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