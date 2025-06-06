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Спорт

Псковские спортсмены стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике

Спортсмены Псковской области стали победителями и призёрами первенства Северо-Западного федерального округа по лёгкой атлетике, которое прошло в Петрозаводске. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Надежда».

  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»
  • Спортсмены Псковской области стали призёрами первенства СЗФО по лёгкой атлетике
    Фото: спортшкола «Надежда»

Золото на соревнованиях получили псковичи Арина Блюмина в беге на 100 метров с барьерами, Ксения Бобрик в прыжках в высоту, Георгий Никулин в беге на 110 метров с барьерами и Эвелина Бондаренко в беге на 400 метров и 300 метров с барьерами, а также великолучане Валерия Владимирова в тройном прыжке и Владислав Кривенко в метании копья.

Серебро завоевали великолукские спортсмены. У Владимировой второе место в прыжках в длину, у Фёдора Бунделева – в беге на 1500 метров, Алёны Петроченко – в беге на 300 метров с барьерами, Кривенко – в толкании ядра, а также у сборной команды с составе псковичек Эвелины Бондаренко и Арины Блюминой и великолучанок Алины Ивановой и Алёны Петроченко – в эстафете четыре по 400 метров.

С бронзой – великолучанин Фёдор Бунделев в беге на 3000 метров.

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