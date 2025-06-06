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Общество

«Оттепель и наследники Гитлера»: доктор исторических наук презентовал в Пскове свою книгу

Доктор исторических наук Борис Ковалёв презентовал свою книгу «Оттепель и наследники Гитлера» в Институте гуманитарных наук и языковых коммуникаций ПсковГУ. Встреча состоялась сегодня, 6 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Борис Ковалёв уже более 30 лет занимается проблемами нацистского оккупационного режима, преступлениями на оккупированной территории нашей страны. «По прошествии десятилетий мы возвращаемся к памяти наших соотечественников, погибших несколько десятилетий назад», – сказал он.

Борис Ковалёв напомнил, что после XX съезда при Никите Хрущёве началась массовая реабилитация. «Мне хотелось рассказать, почему у нас реабилитировали всех – как невинных жертв, так и настоящих преступников. Почему они иногда получали гораздо лучшие места в жизни, чем честные ветераны войны, чем вчерашние партизаны? Как это можно объяснить? В своей книге я внимательно рассматриваю каждый конкретный факт конкретного преступления. Но и применительно к этому периоду, анализируя законодательство, пытаюсь объяснить, почему иногда в угоду некоей политической конъюнктуре нарушается высший смысл, я имею в виду высший смысл жизни. Это обыкновенная человеческая справедливость», – сказал автор книги.

«Эстонские и латвийские каратели творили страшные вещи на Псковщине и Новгородчине», – напомнил он, отметив, что многие из них после войны скрывали своё прошлое, рядились в ряды простых советских граждан, выдавали себя за воевавших бойцов Красной армии.

«Некоторые из них иногда добивались не просто амнистии, но полного оправдания», – обратил внимание Борис Ковалёв.

В книге использованы рассекреченные архивы ФСБ России, включая УФСБ России по Псковской области.

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