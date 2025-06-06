Псковская молодёжь может участвовать в международном конкурсе «Вместе против коррупции!»
Генеральная прокуратура РФ проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.
Участвовать в конкурсе могут молодые люди со всего мира в возрасте от 10 до 25 лет. Сроки подачи работ: с 1 мая по 1 октября 2025 года.
Номинации: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик».
Возрастные группы: 10–15 лет, 16–20 лет и 21–25 лет.
Итоги конкурса подведут 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.
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