Псковская молодёжь может участвовать в международном конкурсе «Вместе против коррупции!»

12:46, 06 июня 2025, ПАИ

Генеральная прокуратура РФ проводит Международный молодёжный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Об этом ПАИ сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Участвовать в конкурсе могут молодые люди со всего мира в возрасте от 10 до 25 лет. Сроки подачи работ: с 1 мая по 1 октября 2025 года.

Номинации: «Лучший плакат», «Лучший рисунок», «Лучший видеоролик».

Возрастные группы: 10–15 лет, 16–20 лет и 21–25 лет.

Итоги конкурса подведут 9 декабря, в Международный день борьбы с коррупцией.