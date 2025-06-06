Перечитать стихи Пушкина посоветовал псковичам глава города

12:58, 06 июня 2025, ПАИ

6 июня – повод перечитать любимые стихи и почувствовать гордость за удивительное наследие, оставленное потомкам Александром Сергеевичем Пушкиным, написал глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Борис Елкин отметил, что сегодня, 6 июня, Россия отмечает 226-ю годовщину со дня рождения А. С. Пушкина и День русского языка. «Эти две даты неразрывно связаны между собой, поскольку русский язык благодаря творчеству Пушкина обрёл своё уникальное звучание и стал мощным инструментом для выражения мыслей и чувств миллионов людей», – сказал он.

Для Псковской области этот день является особым праздником, продолжил глава Пскова. «Именно с нашей землёй неразрывно связаны важнейшие страницы жизни и творчества поэта. Здесь, в приюте спокойствия, трудов и вдохновенья, расцвёл гений Пушкина, здесь родились бессмертные строки «Евгения Онегина», «Бориса Годунова» и прекраснейшие стихотворения, ставшие вечными символами духа и красоты русской поэзии», – напомнил Борис Елкин.