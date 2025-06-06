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Общество

Врач из Пскова: Сейчас дети становятся подростками в 9 лет

Сейчас дети становятся подростками в 9 лет, сообщила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Елена Малыгина и Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Раньше подростковый возраст начинался лет в 13. Сейчас в части психологического развития – в девять», – отметил врач.

Психолог Елена Малыгина добавила, что правильное воспитание подростков – залог благополучной старости родителей. «С подростками надо разговаривать и интересоваться ими не только на уровне физиологических потребностей. Подросток должен выговариваться, понимать, что он всем может поделиться со своими родителями. Переключить внимание со своих взаимоотношений на своего ребёнка», – посоветовала психолог.

«Если ребёнок может рассказать родителям о любых проблемах, он этих проблем избежит», – подытожила Мария Отраднова.

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