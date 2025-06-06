Развод родителей заставляет ребёнка взрослеть быстрее – психолог из Пскова

15:18, 06 июня 2025, ПАИ

Развод родителей заставляет ребёнка быстрее взрослеть, рассказала психолог Елена Малыгина в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Если он был первоклассником, то становится будто третьеклассником. Если учился в третьем, то он продемонстрирует поведение подростка», - пояснила Елена Малыгина.

Затем домашний стресс будет проявляться плохим поведением в школе, которое в итоге приведёт к психологическому истощению.

Кроме того, у подростков всегда большие претензии к себе, к своей внешности, отметила специалист. «Отсюда появляется анорексия. У меня вообще была пациентка, которая считала калории в зубной пасте. Чтобы вернуть её в нормальное состояние, мы потратили год», - рассказала Елена Малыгина.