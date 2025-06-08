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Общество

Псковский медик: Говорить о половом созревании важно сообразно возрасту

Говорить о половом созревании важно сообразно возрасту, отметила главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Отраднова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«К сожалению, родители не всегда могут поговорить с ребёнком или подростком правильно», – рассказала Мария Отраднова, добавив, что важно не навредить.

Елена Малыгина Мария Отраднова. Фото: ПАИ

«Можно так поговорить, что у подростка, а потом у взрослого человека будут проблемы во взаимоотношениях с противоположным полом. Например, девочки, которые растут в семье, где есть только мама и бабушка, могут считать мужчин плохими только потому, что они мужчины. То же касается мальчиков, которых воспитывают мамы, вбивающие им в голову мысль о плохих, меркантильных девушках. Тут не всегда даже психологи могут помочь», – признала Мария Отраднова.

Психолог Елена Малыгина отметила, что нельзя допускать того, чтобы дети спали с родителями. Потом это станет причиной проблем при построении отношений с противоположным полом. «Ребёнок должен с рождения спать один в своей кроватке», – подчеркнула специалист.

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