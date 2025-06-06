Путин: Реализованные в 2024 году нацпроекты значительно улучшили жизнь россиян

16:56, 06 июня 2025, ПАИ

Реализованные в 2024 году нацпроекты позволили добиться заметных улучшений в жизни россиян, даже с учетом непростых внешних условий, сказал президент РФ Владимир Путин. Такое заявление он сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, пишет ТАСС.

«По итогам предыдущих нацпроектов, даже с учетом непростых внешних условий, нам удалось добиться заметных позитивных изменений в жизни страны, сделать многое для уверенного поступательного развития экономики и социальной сферы, для повышения качества жизни российских семей. Эти выводы в том числе подтверждает анализ Счетной палаты [РФ]: она детально, подробно рассмотрела исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы», - отметил Путин.

По его словам, подготовленные Счетной палатой оценки и рекомендации по итогам завершившихся нацпроектов должны быть учтены правительством и региональными властями.

Президент предложил оценить первые результаты новых нацпроектов, стартовавших с 1 января текущего года. «Отмечу, что сейчас на начальном этапе важно полностью обеспечить нормативно-правовую базу нацпроектов, создать рамки работы, понятные для всех», - добавил он.

С 2019 по 2024 год выполнялись нацпроекты «Семья и дети», «Здоровье», «Карьера и бизнес», «Образование», «Саморазвитие», «Социальная активность», «Туризм», «Экология», «Жилье», «Дороги», «Цифра».