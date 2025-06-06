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Культура

Выставка живописи Александра Визиряко откроется в Пскове

11 июня в 17:00 в галерее «Дом на Набережной» (Советская набережная, 9) откроется выставка живописи петербургского художника Александра Визиряко «Евразия», сообщили ПАИ в «ПсковАрте».

Александр Визиряков. Здесь и далее фото предоставлено объединением «ПсковАрт»

Александр Визиряко знаком псковскому зрителю, его живописные полотна уже выставлялись здесь, но эта выставка первая персональная в городе, который художник любил, где живут и творят его друзья и единомышленики.

«Проект «Евразия», представленный на выставке, – плод многолетних раздумий, поисков путей развития русского авангарда. Евразия – это территория сердца, говорил Александр, она простирается от степей Монголии и Казахстана через Уральский хребет и север России до полей Донбасса. Одновременно художник погружает зрителя в архаическое прошлое планеты, начало времён, показывает архетипы единства человека и природы. Лошадка – древний знак, символ прапространства, сгусток мысли на плоскости: присутствует практически на всех картинах, отсылает в глубину веков и близка современному человеку», – рассказали организаторы выставки.

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