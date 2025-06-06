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В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек

Подведены итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч – Лига юных футболистов» среди девочек 2014-2015 годов рождения, который прошёл на стадионе «Машиностроитель» 5 июня. Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.

  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области
  • В Псковской области подвели итоги регионального футбольного турнира «Кожаный мяч» среди девочек
    Фото: Федерация футбола Псковской области

В состязаниях приняли участие четыре команды из Пскова, Порхова и Пустошки. По результатам состязаний пустошкинский «Метеор» занял первое место, порховский «Родничок» – второе, а клуб «Псков» – третье.

В индивидуальных номинациях лучшим вратарём признали Дарью Абрамову из Пустошки, лучшим защитником стала Вера Полоротова из клуба «Псков», лучшим полузащитником признали Софью Батищеву из псковской «Стрелы», лучшим нападающим стала Элина Павлова из Порхова, а лучшим игроком – Майя Голубева из Пустошки.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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