Более 800 одиннадцатиклассников из Псковской области написали ЕГЭ 5 июня
809 выпускников 11-х классов псковских школ приняли участие в Едином государственном экзамене 5 июня: 515 сдавали биологию, 71 – географию, 223 – иностранные языки (письменно). Было организовано 24 пункта проведения ЕГЭ. Об этом сообщили в комитете по образованию Псковской области.
Контроль за соблюдением порядка проведения ЕГЭ осуществляли специалисты комитета по образованию Псковской области, общественные наблюдатели регионального ситуационного центра и представители родительской общественности.
В мониторинге соблюдения прав выпускников при сдаче ЕГЭ принимают участие в качестве общественных наблюдателей помощники уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области. Нарушений порядка проведения государственной итоговой аттестации не зафиксировано, отметили в профильном комитете.
С 6 июня предметные комиссии приступают к проверке развёрнутых заданий ЕГЭ. Официальное объявление результатов ЕГЭ по биологии и географии состоится не позднее 23 июня, по иностранному языку – не позднее 25 июня.
ЕГЭ в Псковской области проходит в штатном режиме, подчеркнули специалисты.
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