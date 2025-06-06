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В Правительстве РФ оценили программу модернизации первичного звена здравоохранения в Псковской области на 2026–2030 годы

Первое заслушивание доклада представителей Псковской области о согласовании новой региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы» прошло на площадке Правительства РФ по видео-конференц-связи. Об этом сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Со стороны федеральных органов власти принимали участие руководители Правительства Российской Федерации, Минздрава России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора, Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения и профильных научно-медицинских центров.

Со стороны региона приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Валерьевна, а также руководители территориального Фонда обязательного медицинского страхования, Росздравнадзора и Государственного казённого учреждения здравоохранения Псковской области «Медико-информационный аналитический центр».

Региональная программа Псковской области «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2026–2030 годы» получила высокую оценку по результатам заслушивания, отметили в комитете по здравоохранению.

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