Псковские криминалисты провели занятие для школьников

19:52, 06 июня 2025, ПАИ

Псковские криминалисты провели встречу с учащимися 10-го класса гуманитарной и социально-экономической направленности Гуманитарного лицея, многие из которых собираются в будущем поступать на юридические специальности и хотят стать следователями. Об этом сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Подобные мероприятия способствуют углубленному пониманию учащимися специфики работы следственных органов и помогают им подготовиться к будущей профессиональной деятельности. В СУ СК России по Псковской области отметили, что такие встречи не только освещают теоретические аспекты, но и предоставляют возможность приобрести практические навыки.

Следователи-криминалисты, делясь личным опытом раскрытия и расследования преступлений, привели наглядные примеры из своей практики, рассказали о тактике проведения осмотра места происшествия и о тонкостях обнаружения и изъятия следов. Будущие юристы смогли применить криминалистическую технику на практике и провести учебный осмотр места происшествия.

Такие практические занятия не только углубляют знания, но и формируют уверенность в своих силах у будущих специалистов, позволяют лучше понять реалии работы в данной сфере. Проведенная встреча не только познакомила учащихся с работой органов предварительного следствия, но и открыла перед ними перспективы для прохождения учебной практики в процессе их будущего обучения в вузе, что является важным шагом на пути к формированию квалифицированных кадров в области юриспруденции.