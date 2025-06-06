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Общество

В Пушкинских Горах отслужили заупокойную литию на могиле Александра Пушкина

Сегодня в честь 226-летия со дня рождения великого русского поэта Александа Пушкина в Свято-Успенском Святогорском монастыре епископ Великолукский и Невельский Сергий вместе с насельниками обители отслужили литию. Об этом пишет районная газета «Пушкинский край».

Фото: газета «Пушкинский край»

Представители администрации Пушкиногорского района, глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова, сотрудники Пушкинского заповедника, местные жители и гости Пушкиногорья собрались, чтобы почтить память Александра Пушкина и возложить цветы к его могиле.

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