День Ивана – Медвяные росы отмечали на Руси сегодня
День Ивана – Медвяные росы отмечали на Руси 7 июня. Считалось, что с этой даты на растениях появляются медвяные росы – выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О народных традициях и памятных датах пишет calend.ru.
В православии эта дата связана с важным событием – третьим обретением главы Иоанна Крестителя, великого пророка, предвозвестившего пришествие Христа и крестившего Его в водах Иордана.
«Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает», – говорили на Руси. Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса – моровая на скотину пошла», – приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами: например, заставляли проходить через пепелище от костра. В то же время сильная роса в этот день – настоящая, а не «медвяная» – предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растёт», – так говорили по этому поводу. Если на рябине было много цветов в этот день – ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.
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