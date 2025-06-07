День Ивана – Медвяные росы отмечали на Руси сегодня

09:19, 07 июня 2025, ПАИ

День Ивана – Медвяные росы отмечали на Руси 7 июня. Считалось, что с этой даты на растениях появляются медвяные росы – выделения тлей и червей, которые питаются соками растений. О народных традициях и памятных датах пишет calend.ru.

В православии эта дата связана с важным событием – третьим обретением главы Иоанна Крестителя, великого пророка, предвозвестившего пришествие Христа и крестившего Его в водах Иордана.

«Медовая роса ржавами ведает, сладко стелется да больно выедает», – говорили на Руси. Считалось, что такие «росы» причиняют вред и детям, и скотине, и растениям. «Выпала медовая роса – моровая на скотину пошла», – приговаривали люди. C мором скотины боролись разными способами: например, заставляли проходить через пепелище от костра. В то же время сильная роса в этот день – настоящая, а не «медвяная» – предвещала хороший урожай. «Без росы и трава не растёт», – так говорили по этому поводу. Если на рябине было много цветов в этот день – ждали урожая овса, а вот поздний расцвет рябины обещал долгую осень.