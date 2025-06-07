Как проявляется рассеянный склероз на ранних стадиях, рассказала врач-невролог

10:20, 07 июня 2025, ПАИ

Рассеянный склероз на ранних стадиях не проявляет себя выраженной симптоматикой. У пациентов отмечаются лишь незначительные изменения в самочувствии. Об этом в интервью «Известиям» рассказала врач-невролог Галина Чудинская.

«На ранних этапах пациенты могут отмечать повышенную утомляемость, ухудшение самочувствия в жаркую погоду, кратковременное онемение конечностей или расплывчатость зрения. Эти симптомы часто связывают со стрессом или усталостью», — пояснила специалист.

По словам невролога, заболевание обычно проявляется выраженными неврологическими нарушениями, когда поражение затрагивает участки мозга с низкой способностью к компенсации. Это может проявляться в виде внезапного ухудшения зрения, двоения в глазах, слабости мышц лица или онемения конечностей.

«В таких случаях пациенты обычно обращаются к офтальмологу, и после проведения МРТ нередко обнаруживаются множественные очаги поражения», — отметила Галина Чудинская.

Эксперт подчеркнула, что современные методы диагностики позволяют выявить заболевание на ранней стадии, до появления явных симптомов. Иногда очаги рассеянного склероза обнаруживаются случайно при обследовании по другому поводу. В таких случаях можно начать лечение на самой ранней стадии.

Галина Чудинская отметила, что скрининг на рассеянный склероз среди всего населения не проводится из-за редкости заболевания. Однако если молодой человек регулярно обращается к неврологу с подобными жалобами, стоит рассмотреть возможность более тщательного обследования, по мнению специалиста.

«Действительно, ранние признаки рассеянного склероза могут быть незаметными и почти неощутимыми. Но внимательное отношение к своему здоровью, квалифицированная оценка врача и современные методы диагностики позволяют выявить болезнь до того, как она нанесёт серьёзный ущерб», — заключила врач.